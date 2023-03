Ucraina: colloquio Meloni-Zelensky, perseguire una pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Zelensky - informa la presidenza del Consiglio - ha manifestato apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista per il 26 aprile, un'occasione importante per rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e l'Ucraina. Dopo la visita del presidente Meloni a Kiev del 21 febbraio scorso e l'intervento nel Parlamento italiano del 21 marzo scorso alla vigilia del Consiglio europeo, il presidente ucraino ha espresso gratitudine all'Italia, ha ricordato la forte motivazione dell'esercito ucraino e espresso fiducia nella capacità di respingere gli attacchi della Russia a difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina, anche grazie all'assistenza degli Stati occidentali, compresa l'Italia. Meloni e Zelensky hanno parlato della necessità di perseguire una "pace giusta". (Com)