Difesa: Violante (Fondazione Leonardo), autonomia strategica passa per capacità tecnologica e capitale umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autonomia strategica di un paese o di un insieme di paesi "passa per la capacità tecnologica e il capitale umano”. Lo ha detto Luciano Violante, Presidente della fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine, al convegno "Σύστημα. Stare insieme - Geopolitica dell’innovazione" organizzato dalla stessa fondazione. Violante ha aggiunto che le capacità tecnologiche sono “una parte fondamentale della sovranità”, come anche dimostrato dalla capacità nelle operazioni spaziali dove ormai “sta venendo meno la divisione tra spazio civile e commerciale”. “Se non hai il capitale umano - ha concluso Violante riferendosi al basso numero di laureati in Italia - non puoi avere autonomia strategica né sovranità”. (Rin)