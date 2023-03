Ucraina: ministro Esteri britannico Cleverly, non sottovalutare le capacità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le capacità dell'Ucraina nella lotta che sta conducendo contro l'invasione russa non devono essere sottovalutate. È quanto affermato dal ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Die Welt”. L'esponente del governo di Londra ha risposto in questo modo quando gli è stato chiesto se condividesse l'opinione del segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, secondo cui l'ex repubblica sovietica non sarà in grado di recuperare sul campo di battaglia tutti i suoi territori sotto occupazione russa. In particolare, il ministro degli Esteri britannico ha replicato: “Abbiamo visto che le prestazioni delle Forze armate ucraine superano di gran lunga le aspettative”. Cleverly ha aggiunto di aver “sempre saputo che gli ucraini sarebbero stati appassionati nella loro autodifesa”. Inoltre, l'esercito dell'ex repubblica sovietica ha dimostrato “una professionalità che ha sicuramente sorpreso le truppe russe”. Pertanto, ha infine evidenziato il ministro degli Esteri britannico, “non dovremmo sottovalutare le capacità dell'Ucraina”. (Geb)