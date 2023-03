Superbonus: Centemero, grazie a Lega sciolti nodi contro certa sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al buon lavoro in commissione si sciolgono alcuni nodi sul superbonus a dispetto dell’ostruzionismo di una certa sinistra. Una serie di emendamenti approvati la scorsa notte tra cui: la proroga di cessione del credito e dello sconto in fattura per immobili di Iacp, Onlus e terzo settore, per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche e, soprattutto, per gli immobili terremotati (dal 2009 in poi) e oggetto dell’alluvione delle Marche dell’autunno scorso entro il 31 dicembre 2025. Questo è il cambio di passo della Lega". Lo dichiara il deputato della Lega Giulio Centemero, componente della commissione Finanze. (Rin)