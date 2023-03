Camera: domani audizioni su Tribunale unificato brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 30 marzo, presso l'Aula della commissione Affari esteri della Camera, le commissioni riunite Esteri e Attività produttive, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, svolgono, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 9.30 Annaluce Licheri, presidente dell'associazione Italia in Testa; ore 9.45 Antonino La Lumia, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano; ore 10 Juna Shehu, direttore generale di Indicam; ore 10.15 Cristiano Bacchini, esperto in materia di tutela della proprietà intellettuale; ore 10.30 Simona Lavagnini, presidente dell'Associazione per la protezione della proprietà intellettuale - Aippi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio.(Com)