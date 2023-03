Abruzzo: disagio abitativo, sindacati inquilini sollecitano politica ed istituzioni regionale ad un confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le segreterie regionali dei sindacati confederali degli inquilini ed assegnatari Sunia, Sicet e Uniat unitamente ad Unione Inquilini hanno richiesto un incontro urgente per sottoporre al presidente Marsilio, all'assessore regionale Quaglieri, alla presidenza del Consiglio regionale, a tutti i gruppi consiliari presenti in Regione e all'Anci, le loro preoccupazioni sui temi del disagio abitativo. I segretari Giuseppe Oleandro (Sunia-Cgil), Alberto Corraro (Sicet-Cisl), Antonio Mazza (Uniat Uil) e Walter Rapattoni (Unione Inquilini) evidenziano con preoccupazione l'impatto che la pandemia, la guerra e la crisi energetica stanno avendo sul disagio abitativo nella nostra Regione. A tale riguardo i sindacati ritengono centrale il ruolo della Regione, dei Comuni e di tutta la politica regionale, in ordine ad alcuni temi importanti che la fase attuale consegna, alla responsabilità delle istituzioni e delle forze politiche. Rimane prioritario affrontare con urgenza il mancato finanziamento da parte del governo dei Fondi nazionali per il sostegno all'affitto e la morosità incolpevole e la mancata erogazione del Reddito di cittadinanza che, a partire dal prossimo mese di agosto, farà venire meno la possibilità per i quasi 17 mila percettori di far fronte al pagamento dei canoni di locazione. In secondo luogo, bisogna fronteggiare l'emergenza sfratti (soprattutto per morosità incolpevole). Le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari, ritengono che il disagio abitativo necessita di un ripensamento complessivo delle politiche pubbliche e occorre individuare priorità, risorse e modalità attuative del "Programma per la qualità dell'abitare", anche alla luce della rimodulazione degli strumenti per gli "ecobonus" e "sismabonus", per la riqualificazione delle periferie, dei quartieri di Erp e delle aree interne. (Gru)