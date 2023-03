Diritti: Lo Russo, il 12 maggio a Torino l'Assemblea dei sindaci per legge figli coppie gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il prossimo 12 maggio saremo a Torino tutti insieme per ribadire le nostre posizioni comuni sul riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali e il matrimonio egualitario. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che con i sindaci di Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna e Bari a presentato un documento in cui chiede al Parlamento Italiano diritti certi per le coppie omogenitoriali dopo i blocchi forzati delle trascrizioni dei certificati dei figli delle coppie omogenitoriali a seguito delle circolari delle Prefetture territoriali. L'Assemblea comune sarà il prossimo 12 maggio al Teatro Regio di Torino.