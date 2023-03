Diritti: Avs Lazio, Roccella oscurantista vule bimbi di serie A e serie B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una ministra oscurantista che, oramai è chiaro a tutti, vuole bimbi di serie A e bimbi di serie B. Le parole della Ministra Roccella, che in modo netto chiude al dialogo con i sindaci, sono inaccettabili e il suo tentativo di scaricare le responsabilità sulla Magistratura inqualificabile. Meloni le ritiri subito le deleghe: una Ministro della famiglia non può rifiutarsi di parlare con chi difende i diritti delle famiglie e dei loro figli. Per quanto ci riguarda a Roma, in Italia e in Europa faremo sentire la nostra voce ancora più forte". Così in una nota i consiglieri di Verdi e Sinistra di Roma e Lazio.(Com)