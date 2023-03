Scozia: premier Yousaf svela nomine del suo governo, composto in maggioranza da donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro scozzese Humza Yousaf ha svelato le nomine del suo governo, per la prima volta composto in maggioranza da donne. Yousaf, che ha prestato giuramento come primo ministro questa mattina, ha commentato le sue scelte dicendo che la sua squadra “riflette le priorità che perseguiremo come governo, tra cui la lotta alla povertà infantile, il miglioramento dei servizi pubblici e la costruzione di un'economia più equa e più verde". "Mi sono impegnato per un'agenda politica radicale, ambiziosa e progressista per la Scozia e so che questa squadra è quella giusta per realizzarla", ha aggiunto Yousaf. (Rel)