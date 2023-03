Messico: Lopez Obrador su incendio centro migranti, nessuna impunità per responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha assicurato massima trasparenza e nelle indagini nessuna copertura per i responsabili dell'incendio a un centro per migranti costato la vita ad almeno 40 persone. "Ho chiesto alla procura generale della Repubblica che, come suo dovere e facoltà, porti avanti le indagini per poter emettere mandati, si stabiliscano responsabilità e che non ci siano impunità. Che si faccia chiarezza su chi sono stati i responsabili, che si stabiliscano in modo specifico le responsabilità e che si puniscano in accordo alla legge coloro che hanno causato questa dolorosa tragedia", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. L'incendio della struttura è scoppiato nella tarda serata di lunedì per cause ancora non chiare. Lopez Obrador ha fatto sapere che oltre al personale dell'Istituto nazionale di migrazione (Inm), "a vigilare la struttura c'era anche una impresa privata di sicurezza", altro elemento in mano alla procura. (segue) (Mec)