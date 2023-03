Messico: Lopez Obrador su incendio centro migranti, nessuna impunità per responsabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio ha colpito un sede dell'Istituto nazionale di migrazione nella città di Ciudad Juarez. Le fiamme, riportano i media locali, sarebbero scoppiate attorno alle 22 di lunedì (ore locali, la mattina in Italia), per cause ancora sconosciute. Secondo quanto riporta il quotidiano "Milenio", le vittime sono in gran parte proprio migranti mentre almeno altre 26 persone hanno riportato ferite. Gli operatori del centro migratorio, collocato a ridosso della frontiera con gli Usa, avrebbero poche ore prima dell'incendio effettuato una serie di controlli sui minori intenti a chiedere aiuti in strada e preparato la documentazione per iniziare il rimpatrio di alcuni migranti illegali. (segue) (Mec)