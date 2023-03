Messico: Lopez Obrador su incendio centro migranti, nessuna impunità per responsabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ha fatto sapere di essere "in stretto contatto con le cancellerie, le ambasciate e i consolati dei Paesi i cui connazionali sono stati colpiti, così come con le amministrazioni federali e locali, gli attori e le agenzie internazionali, per appoggiare le vittime e le loro famiglie", si legge in una nota. Il ministero ha inoltre fatto sapere di aver convocato gli ambasciatori dei Paesi interessati - Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia ed Ecuador -, per riferire degli sforzi compiuti dal governo, coordinare gli interventi di assistenza ai feriti, il rimpatrio delle vittime e il procedere delle indagini. Sulla notizia è intervenuto anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "Profondamente addolorato" per la sorte dei migranti, Guterres ha chiesto un'indagine approfondita su quanto avvenuto e ha ribadito il suo impegno a collaborare per stabilire percorsi migratori più sicuri, regolamentati e organizzati. (segue) (Mec)