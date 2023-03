Messico: Lopez Obrador su incendio centro migranti, nessuna impunità per responsabili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda tiene alta l'attenzione sulla questione migratoria. Nella giornata di ieri, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto agli Stati Uniti di riconsiderare la sua proposta di introdurre barriere all’ingresso di richiedenti asilo dal confine sud con il Messico. Gli elementi chiave della proposta, recita un comunicato dell’agenzia Onu, sono incompatibili con i principi del diritto internazionale dei rifugiati. Il regolamento limiterebbe il diritto umano di chiedere asilo per le persone che sono passate attraverso un altro Paese, arrivando negli Stati Uniti senza autorizzazione. Secodno l’Unhcr ciò porterebbe a casi di respingimento, proibito dal diritto internazionale. L’Unhcr, prosegue il comunicato, accoglie con favore le iniziative degli Stati Uniti per ampliare i percorsi sicuri e legali di ingresso nel Paese. Questi percorsi tuttavia, sottolinea agenzia Onu, non devono andare a scapito del diritto di accesso all’asilo. (segue) (Mec)