Diritti: Malan (Fd'I), basta ambiguità Pd su Gpa

- "Alla collega Braga faccio notare che in Italia non esiste un problema di tutela dei diritti dei bambini all'interno delle coppie omogenitoriali. Basta infatti il riconoscimento del genitore biologico, come in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il padre o la madre non ci sono. Esiste, piuttosto, il problema della maternità surrogata, che il Pd cerca di nascondere in ogni modo e su cui, a partire dalla neosegretaria Schlein, continua ad avere posizioni ambigue. E su una pratica così inumana e degradante per la donna, che priva i bambini della madre e li fa diventare merce in vendita, non esistono mezze misure: o si è contro, come Fratelli d'Italia, o si è a favore, come gran parte della sinistra e del Pd". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.(Rin)