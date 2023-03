Imprese: illimity lancia b-innovative a sostegno delle aziende che investono in digitalizzazione e cybersecurity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- b-ilty, la banca digitale del Gruppo illimity, annuncia il lancio di b-innovative, un finanziamento a condizioni agevolate dedicato alle imprese che investono in digitalizzazione e Cybersecurity. In particolare, l’offerta prevede finanziamenti con costi e tassi agevolati a supporto delle imprese che intendono investire in specifici progetti in ambito digitale. Tali finanziamenti sono garantiti fino all’80 per cento dal Fondo di Garanzia, lo strumento che facilita l'accesso al credito delle imprese gestito da Mediocredito Centrale per conto del Fondo Centrale di Garanzia (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). All’interno di b-innovative sono disponibili le soluzioni offerte da Microsoft per accompagnare il percorso digital delle aziende ed aumentarne la produttività, quelle di Zucchetti per ottimizzare la gestione aziendale con software e strumenti digitali che semplificano i processi interni amministrativi, contabili e fiscali e quelle di Italiana Assicurazioni dedicate alla protezione delle aziende da minacce informatiche per affrontare al meglio le sfide del mondo digitale. “Abbiamo strutturato b-innovative perché la digitalizzazione è, soprattutto oggi, tra le priorità strategiche degli imprenditori e siamo convinti che le aziende che accelereranno in questo ambito saranno sempre più competitive” sottolinea Carlo Panella, Head of b-ilty Division di illimity, aggiungendo che “siamo nati per accompagnare le imprese verso il futuro e continueremo ad ampliare l’ecosistema di b-ilty per offrire sempre più soluzioni e risposte ai loro bisogni”. (segue) (Com)