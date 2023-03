Imprese: illimity lancia b-innovative a sostegno delle aziende che investono in digitalizzazione e cybersecurity (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una recente ricerca condotta da b-ilty su circa due mila piccole imprese è emerso che tra le priorità strategiche di business per cui gli imprenditori oggi vorrebbero avere accesso al credito, figurano i progetti dedicati alla sostenibilità e alla digitalizzazione dell’impresa. Oltre il 90 per cento delle imprese ritiene importante, nel 30-40 per cento dei casi prioritario, intervenire su questi aspetti della propria attività. La ricerca ha anche evidenziato che circa la metà dei piccoli imprenditori ha una forte propensione verso un modello di banca totalmente digitale o ibrido. Tutte le iniziative che “stiamo sviluppando nascono dall’ascolto delle reali esigenze degli imprenditori, ed è pensando a queste esigenze che abbiamo definito il nostro modello di business” commenta Panella, concludendo che “semplificare la vita degli imprenditori offrendo processi semplici, risposte chiare e rapide, servizi diversificati che amplieremo costantemente, ma anche la possibilità di un confronto volto alla definizione della migliore soluzione possibile per l’impresa”. (Com)