© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 441 migranti hanno perso la vita del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno. Lo riferisce via Twitter il portavoce a Roma dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Flavio Di Giacomo. “Un sistema di pattugliamento per operazioni di ricerca e soccorso in mare è sempre più urgente”, ha aggiunto Di Giacomo. (Res)