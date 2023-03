Lazio: FI, bilancio approvato dopo confronto leale in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "esprime soddisfazione per l’approvazione della manovra di bilancio regionale 2023-2025. Prendiamo atto del grande senso di responsabilità mostrato in questi giorni da tutto il Consiglio regionale". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia, Giorgio Simeoni, Fabio Capolei e Cosmo Mitrano. "Maggioranza e opposizione, dopo essersi confrontate in modo molto costruttivo e leale, hanno approvato celermente il documento interrompendo così l’esercizio provvisorio - spiegano -. Ora dobbiamo lavorare per cambiare rotta. La nostra priorità è rilanciare la nostra Regione evitando di contrarre ulteriori debiti. Quella appena approvata è una manovra economica robusta che viene incontro alle istanze avanzate anche dalla Corte dei Conti. Un provvedimento che richiede sacrifici da parte di tutti, ma che è indispensabile per risanare le finanze regionali". (Com)