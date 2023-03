Viabilità: Città metropolitana Roma, al via lavori messa in sicurezza Sp Laurentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavori sulla strada provinciale Laurentina rappresentano solo il primo di una serie di interventi che la Città metropolitana di Roma eseguirà sulle grandi arterie provinciali di penetrazione su Roma in vista del Giubileo del 2025", spiega la Consigliera delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Roma Manuela Chioccia. "Passo dopo passo stiamo lavorando per rendere le nostre strade sempre più sicure e percorribili, sia che si tratti di viabilità ad alto scorrimento sia delle viabilità che attraversano le zone interne della nostra provincia", aggiunge. (Com)