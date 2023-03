Energia: Saudi Aramco avvia i lavori di una grande raffineria nel nord-est della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città cinese di Panjin, nella provincia di Liaoning, nel nord-est della Cina, ha assistito, oggi, alla posa della prima pietra di un’enorme raffineria che verrà costruita congiuntamente dal Paese asiatico e dall’Arabia Saudita, attraverso la joint venture Huajin Aramco Petrochemical Company. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”. Il colosso energetico saudita Saudi Aramco, che detiene il 30 per cento di Huajin Aramco, fornirà al complesso fino a 210 mila barili al giorno di greggio. La North Huajin Chemical Industries Group Corporation e il gruppo Panjin XinCheng deterranno, rispettivamente, il 51 e il 19 per cento. Il progetto prevede un investimento di circa 12,2 miliardi di dollari e si prevede verrà completato entro il 2025, per poi entrare in funzione nel 2026. La capacità di raffinazione totale dovrebbe raggiungere 15 milioni di tonnellate all’anno, e l'impianto produrrà anche 1,65 milioni di tonnellate di etilene e 2 milioni di paraxilene. “Questo progetto è una pietra miliare dei nostri sforzi a sostegno di un settore a valle integrato in Cina, dove i prodotti petrolchimici contribuiranno al nostro successo”, ha affermato Mohammed al Qahtani, vicepresidente esecutivo di Saudi Aramco per le operazioni a valle durante la cerimonia di inaugurazione dei lavori. (segue) (Res)