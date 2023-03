Energia: Saudi Aramco avvia i lavori di una grande raffineria nel nord-est della Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio delle operazioni di costruzione giunge a pochi giorni dall’accordo da 3,6 miliardi di dollari con cui Saudi Aramco ha acquisito il 10 per cento delle quote di Rongsheng Petrochemical, società cinese quotata nella borsa di Shenzhen specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti raffinati, petrolchimici e fibre chimiche. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, l’accordo amplierà in modo significativo le operazioni di Saudi Aramco nel Paese asiatico. In base a quanto stabilito in un accordo di vendita a lungo termine (circa 20 anni), Aramco fornirà 480.000 barili di greggio al giorno all'affiliata di Rongsheng, Zhejiang Petroleum and Chemical (Zpc). Rongsheng possiede inoltre una partecipazione del 51 per cento di Zpc, che a sua volta possiede e gestisce il più grande complesso integrato di raffinazione e prodotti chimici in Cina con una capacità di trattare 800.000 barili al giorno di greggio e di produrre 4,2 milioni di tonnellate di etilene all'anno. La transazione prevede anche una vendita secondaria fuori mercato delle azioni di Rongsheng da parte dell’azionista di maggioranza Zhejiang Rongsheng Holding Group, con il potenziale per una futura collaborazione tra le parti nel commercio, nella raffinazione, nella produzione di prodotti chimici e nelle licenze tecnologiche, ha affermato Aramco. L’accordo, soggetto ad approvazioni normative, dovrebbe concludersi entro la fine del 2023. (segue) (Res)