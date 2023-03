Energia: Saudi Aramco avvia i lavori di una grande raffineria nel nord-est della Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita è attualmente il secondo cliente della Cina dopo la Russia per quanto riguarda le esportazioni di petrolio. Nel 2022, il Paese del Golfo è stato invece il primo fornitore della Cina, vendendo 87,49 milioni di tonnellate di greggio durante l’anno, pari a 1,75 milioni di barili al giorno. La notizia dell’accordo tra Aramco e Rongsheng giunge mentre la Cina sta cercando di convincere i propri partner nel Golfo a impiegare la valuta cinese yuan in sostituzione del dollaro per le contrattazioni petrolifere. Lo scorso dicembre durante la sua visita a Riad, il presidente Xi Jinping ha dichiarato ai leader arabi del Golfo che la Cina lavorerà per acquistare petrolio e gas in yuan, una mossa che sosterrebbe l’obiettivo di Pechino di stabilire la propria valuta a livello internazionale e indebolire la presa del dollaro statunitense sul commercio mondiale. (Res)