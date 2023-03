Italia-Algeria: Tajani a omologo Attaf, “stretto coordinamento per sostenere la Tunisia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole lavorare “in stretto coordinamento” con l’Algeria “per sostenere la Tunisia, facilitare la riconciliazione nazionale in Libia e favorire la stabilizzazione dell'area del Sahel”. E’ quanto emerge dal contatto telefonico intrattenuto oggi dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, con il nuovo ministro degli Esteri e della Comunità nazionale all'estero algerino, Ahmed Attaf. Secondo quanto riferisce la Farnesina in una nota, Tajani ha posto l'accento sull'importanza della cooperazione italo-algerina per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo e ribadito l'importanza per l'Italia della cooperazione con l'Algeria sotto il profilo politico, economico e di sicurezza, auspicando un ulteriore approfondimento dei già eccellenti rapporti bilaterali. "L'Italia è determinata ad ampliare ulteriormente gli ambiti di collaborazione economica con l'Algeria", ha sottolineato Tajani, "puntando in particolare a settori innovativi come l'agro-industria, le tecnologie biomediche e le infrastrutture digitali". Il capo della diplomazia italiana ha inoltre ricordato l'obiettivo del governo di fare dell'Italia un hub energetico nel Mediterraneo, anche grazie al rapporto privilegiato con l'Algeria, primo fornitore di gas naturale del nostro Paese. (Com)