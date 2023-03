Auto: Palombella (Uilm), basta rinvii, ora scelte e maggiore ascolto per vincere sfida dell’elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dell'Osservatorio automotive di Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica, “segnano un altro passo avanti rispetto a un percorso iniziato con la firma del Ccnl 2021, seguito con il documento condiviso del 3 febbraio 2022”. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uilm) Rocco Palombella, a margine dell'evento odierno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). “Così – ha sottolineato Palombella – abbiamo voluto segnalare ancora oggi la crescente preoccupazione per un settore che verrà letteralmente travolto dalla transizione ecologica e che ha bisogno di scelte chiare e coerenti da parte della politica”. “Cresce la preoccupazione per l’assenza di certezza nelle misure di accompagnamento – ha continuato il segretario generale Uilm – a fronte di un processo di allocazione delle ingenti risorse del Pnrr che come sappiamo proprio in queste ore sono messe in discussione a causa del forte ritardo del nostro Paese rispetto alle richieste dell'Unione europea”. (segue) (Rin)