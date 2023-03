Auto: Palombella (Uilm), basta rinvii, ora scelte e maggiore ascolto per vincere sfida dell’elettrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre – ha precisato Palombella – il nostro governo si è astenuto sul voto rispetto alla data del 2035 per lo stop alla commercializzazione dei veicoli endotermici. Rimandare la discussione senza assumere decisioni in questo momento complesso, con il rischio di deindustrializzazione di un settore chiave dell’economia italiana, è controproducente”. “Le stesse aziende di automotive si stanno già organizzando, con investimenti e progetti che guardano al futuro”, ha evidenziato Palombella, che ha aggiunto: “A tal proposito, invece, la decisione di istituire lo standard Euro Sette per i veicoli commerciali leggeri e i camion è in contraddizione con la scelta di puntare sull'elettrico, perciò occorre intervenire subito e rimuovere questa tappa intermedia fissata per luglio 2025”. “Il nostro compito è quello di forzare la politica ad accompagnare la transizione ecologica mettendo in campo ogni azione possibile. La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario – ha concluso Palombella – a nostro avviso è uno degli strumenti utili a gestire le crisi industriali già aperte salvaguardando i posti di lavoro; servono poi investimenti infrastrutturali e tutte le azioni difensive necessarie al rilancio di questo settore; serve un maggior coinvolgimento dello Stato nella filiera, la condivisione e l'ascolto delle organizzazioni sindacali come accade in Germania, oltre a interventi articolati per supportare la transizione ecologica come accade in Spagna, Francia e Germania”. (Rin)