Diritti: De Corato (Fd'I), coppie omogenitoriali tema serio per essere gestito da dilettanti allo sbaraglio

- "Oggi il sindaco di Milano ha ribadito quanto il tema del riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali sia sentito dai sindaci. Ciò che mi sorprende è come i sostenitori della campagna per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali possano ancora fidarsi di un insieme di partiti e di politici che, come Sala, non hanno fatto nulla per mantenere le loro promesse quando erano al governo e ora piangono lacrime da coccodrillo. La questione delle coppie omogenitoriali è un tema troppo serio e delicato per essere gestito da dilettanti allo sbaraglio". Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia. (Com)