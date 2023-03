Roma: Cgil, lavoratori in protesta occupano uffici Mef per politiche su lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti lavoratori e lavoratrici di tutti gli uffici del Ministero dell'economia e delle Finanze (Mef) di Roma "hanno occupato simbolicamente corridoi cortile e stanze del Mef in via Venti Settembre fino ad arrivare alla sala dove si tiene oggi il confronto sindacale sul lavoro a distanza". E' quanto riporta in una nota la Fp Cgil Roma Lazio. "Il Mef dopo un avvio all'avanguardia con una sperimentazione sullo smart working nel 2017 e dopo una gestione del lavoro agile emergenziale durante la pandemia, che la ha posta come amministrazione benchmark per l'eccellenza dei risultati produttivi e la remotizzazione di tutti i processi, ha effettuato una inversione a u sulle politiche del lavoro a distanza, collocandosi come la pubblica amministrazione con le politiche più arretrate in merito. Solo sei giorni di media di lavoro agile al mese per lavoratore - prosegue il sindacato nella nota - in un ministero in cui la digitalizzazione è all'avanguardia e la gestione dei processi per obiettivi dovrebbe essere d'esempio per il resto della Pa". (segue) (Com)