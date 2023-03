Pnrr: Renzi a Meloni e Nardella, togliete stadio da progetto, soldi vadano per case popolari, scuole e Parco Cascine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I soldi del Pnrr devono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo stadio. Stiamo rischiando di buttare via 80 milioni di euro. Dico a tutti: fermiamoci", scrive su Twitter il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi. "Faccio un appello istituzionale e bipartisan a Giorgia Meloni e Dario Nardella: togliete lo stadio dal progetto del Pnrr. Ha ragione l’Europa a non voler spendere così i soldi del contribuente. Avete un mese per spostare i soldi dello stadio su scuole e case popolari. Fatelo, fatelo insieme - insiste -. Noi vi diremo bravi e vi daremo una mano. Quanto al Franchi, basta con lo strapotere delle sovrintendenze. Il privato, cioè la Fiorentina, faccia il suo progetto buttando giù le curve e dando uno stadio degno di questo nome alla città, ma uno stadio pagato dalla Fiorentina, non dai cittadini". (Rin)