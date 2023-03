Germania: commissione Bilancio approva aiuti militari da 12 miliardi di euro per Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Bundestag ha approvato lo stanziamento di altri 12 miliardi di euro in aiuti militari da parte della Germania per l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, i fondi coprono il periodo fino al 2032. Questo finanziamento verrà utilizzato sia per le forniture dirette di armamenti all'ex repubblica sovietica sia per la sostituzione di armi e materiali che le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno trasferito al Paese aggredito dalla Russia. Per l'anno in corso, la commissione Bilancio del parlamento federale ha approvato 3,24 miliardi di euro. Per il periodo fino al 2032, il totale è di 8,82 miliardi di euro. Dall'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha ricevuto dalla Germania aiuti militari per circa 3,3 miliardi di euro. Ora, l'ammontare sale a 15 miliardi di euro. (Geb)