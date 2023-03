Ambiente: Pezzoli (Odaf Roma), campagna di piantumazione è segno che città rinasce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "ogni nuovo albero che viene piantumato è il simbolo di una città che rinasce e che guarda al futuro sempre più sostenibile e rispettoso dell'ambiente". Lo afferma in una nota il presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Roma, Flavio Pezzoli in merito al programma di piantumazione di Roma Capitale, a partire dai 120 alberi piantumati alla Balduina. "Per questo la capillare campagna di piantumazione intrapresa da Roma Capitale è un segnale importante non solo per i cittadini di oggi, ma soprattutto per quelli di domani - spiega -. Roma ha bisogno di una cura intensa, profonda del verde e la strada intrapresa è quella giusta - aggiunge -. Un percorso che coinvolge il nostro ordine in prima linea per il bene comune". (Com)