Serbia: Miscevic, Paese neutrale militarmente ma non politicamente rispetto a guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è neutrale militarmente ma non politicamente rispetto alla guerra in Ucraina. Lo ha detto la ministra serba per l'Integrazione europea, Tanja Miscevic, alla sessione del Comitato del Parlamento serbo per l'integrazione europea. "Belgrado esprime costantemente sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina", ha aggiunto Miscevic, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". La ministra ha quindi sostenuto che l'invio di attrezzature elettriche ed energetiche per il ripristino del sistema dell'Ucraina avvenuto ieri "è un altro segnale della nostra empatia e un sostegno assoluto per i cittadini". "Sappiamo cosa significa un sistema elettrico distrutto", ha sottolineato Miscevic, la quale ha ribadito che la Serbia è l'unico Paese della regione che ha inviato l'attrezzatura, "sebbene l'intera regione" ne sia in possesso. "Monitoriamo continuamente quali sono tutti i bisogni umanitari di questo tipo e siamo in costante contatto con l'ambasciata ucraina", ha detto Miscevic. La ministra, che ha presentato il Rapporto sui negoziati per l'adesione della Serbia all'Unione europea durante la presidenza della Repubblica Ceca nel periodo da luglio a dicembre 2022, ha quindi sottolineato che rimane come punto da monitorare la questione dell'allineamento di Belgrado con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. "Misurato in percentuale, attualmente è del 51 per cento", ha riferito la stessa Miscevic. (Seb)