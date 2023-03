Usa: Casa Bianca, Biden annuncerà 690 milioni di dollari per programmi di assistenza alla democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del suo intervento al Summit per la democrazia, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà lo stanziamento di 690 milioni di dollari per sostenere i programmi democratici in tutto il mondo. È quanto riferito da fonti della Casa Bianca, secondo cui l'amministrazione Biden - che organizza il summit al quale partecipano in formato virtuale circa 120 leader mondiali - intende concentrarsi sul "funzionamento della tecnologia a favore e non contro la democrazia", ​​​​secondo un alto funzionario dell'amministrazione. Secondo le stesse fonti, il nuovo finanziamento si concentrerà su programmi che supportano media liberi e indipendenti, combattono la corruzione, rafforzano i diritti umani, fanno progredire la tecnologia che migliora la democrazia e sostengono elezioni libere ed eque. Secondo quanto riferito, l'amministrazione Biden ha anche raggiunto un accordo con altri dieci Paesi sui principi guida su come i governi dovrebbero utilizzare la tecnologia di sorveglianza. L'accordo sulla tecnologia di sorveglianza arriva dopo che Biden ha firmato un ordine esecutivo all'inizio di questa settimana che limita l'uso da parte del governo degli Stati Uniti di strumenti spyware commerciali che sono stati utilizzati per sorvegliare attivisti per i diritti umani, giornalisti e dissidenti in tutto il mondo. (Was)