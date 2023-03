Algeria-Usa: Washington garantisce il proprio sostegno alla stabilità nell'area nordafricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti assicurano il proprio sostegno all'Algeria e rinnovano l'impegno a garantire la stabilità nella regione nordafricana. Lo ha affermato la vice-segretaria di Stato degli Usa, Wendy Sherman, in una conversazione telefonica con il nuovo ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, in occasione della sua recente nomina. Tra gli altri argomenti trattati, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del dipartimento di Stato degli Usa, vi è stata anche la questione del Sahara occidentale. Sherman e Attaf hanno espresso al riguardo il pieno sostegno all'inviato speciale del segretario delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, per il raggiungimento di una soluzione “dignitosa e durevole”.(Ala)