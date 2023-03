Colombia: nove militari uccisi in attacco Eln al confine con il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove militari sonno morti in Colombia e altri otto sono rimasti feriti in un attacco con esplosivi attribuito all’Esercito di liberazione nazionale (Eln) nella regione rurale di El Carmen, nel dipartimento di Norte de Santander, al confine con il Venezuela. “Condanniamo il violento attacco presumibilmente perpetrato dall'Eln a Norte de Santander contro il nostro Esercito. Piangiamo la morte dei militari uccisi. I gruppi illegali devono capire che la pace totale è il modo per garantire i diritti e la vita dei cittadini”, si legge in u tweet del ministero della Difesa della Colombia. (segue) (Mec)