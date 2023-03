Colombia: nove militari uccisi in attacco Eln al confine con il Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'escalation di attacchi si produce mentre Eln e governo della Colombia sono impegnati in un delicato negoziato di Pace, con un secondo round chiuso a metà marzo a Città del Messico. Nell'occasione le parti hanno definito un’agenda in sei punti tra cui spicca quello che esprime la necessità di garantire “uno status giuridico” ai membri dell’Eln, sia quelli sotto processo che quelli già condannati dalle autorità giudiziarie. Il documento impegna inoltre le parti a “sradicare ogni forma di attività paramilitare”, sottolineando la necessità di un cessate il fuoco e dell’accesso umanitario. “Durante questo processo verrà stabilito un accordo sulle armi in dotazione all’Eln, di pari passo con il superamento delle violenze”, si legge nel comunicato. A questo proposito, viene concordato lo sviluppo di “meccanismi di controllo, monitoraggio e verifica” con la partecipazione di società civile, comunità internazionale, governo e Eln. (segue) (Mec)