Sardegna: assessore Industria, comunità energetiche fondamentali in percorso per rinnovabili

- L’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, ha partecipato oggi, su delega del presidente Fedriga a nome della Conferenza delle Regioni, al convegno “Transizione energetica: la risposta concreta e possibile alla direttiva green UE”, che si è tenuto nella biblioteca della Camera dei Deputati a Roma. “Un momento di confronto importante con i rappresentanti del governo nazionale e i privati – ha commentato l’assessore dell’Industria – in cui abbiamo approfondito quale sarà il ruolo dell’Italia e delle Regioni in materia di transizione energetica in Europa. Le comunità energetiche rappresentano un importante strumento della Transizione Energetica verso le rinnovabili, ma per poter essere implementate, hanno bisogno di una disciplina chiara che consenta un’intensa sinergia tra il pubblico e il privato”. Pili ha poi evidenziato che “le Regioni sono pronte a dare tutto il supporto necessario ai comuni attuatori delle misure europee in materia di CER e lo dimostra l’integrazione delle risorse Pnrr attraverso proprie dotazioni finanziarie. Attendiamo ora che sia data ufficialità al decreto attuativo del Mase che consentirà di definire modalità e requisiti per accedere alle agevolazioni del 2023”. (Rsc)