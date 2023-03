Germania: partecipazione italiana al Dialogo per la transizione energetica a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, partecipa, in rappresentanza del governo italiano, al Betd–Berlin Energy Transition Dialogue (28 e 29 marzo), forum quest’anno dedicato a “Energiewende – Securing a Green Future” che riunisce esponenti delle istituzioni, della scienza, dell’industria e della società civile attorno ai temi dell’energia e della transizione verso fonti rinnovabili e pulite. Lo ha reso noto la Farnesina. L’evento, giunto alla sua nona edizione, è co-presieduto dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, e dal ministro dell’Economia e del Clima, Robert Habeck. Fra i temi in agenda: la crisi energetica, lo sviluppo delle energie rinnovabili e le relative politiche industriali. È inoltre previsto uno spazio per la valorizzazione del Club del clima, iniziativa lanciata lo scorso anno dalla presidenza tedesca del G7. Intervenendo al panel “Renewables as Drivers of Supply”, sessione incentrata sulle rinnovabili quali “motori” dell’offerta di energia, con specifico riferimento alla questione delle piccole isole e alle relative sfide in materia di offerta di fonti rinnovabili, l’ambasciatore Varricchio ha sottolineato che “l’Italia ha già compiuto grandi progressi, ad esempio con l’installazione di nuova capacità da rinnovabili e con la digitalizzazione delle reti energetiche. Ma restano di fronte a noi molte sfide – ha proseguito l’ambasciatore –, dalla promozione degli investimenti con la semplificazione del quadro normativo alla messa in sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime di importanza critica”. In questo senso, una collaborazione a tutto tondo tra Italia e Germania, ha evidenziato l’ambasciatore, è fondamentale, nell’obiettivo comune di uno sviluppo condiviso e sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici. (Res)