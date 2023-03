Pnrr: Zanella (Avs), Fitto non scarichi responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Temevamo che accadesse: il ministro degli Affari Ue, Raffaele Fitto, ha detto che le questioni relative al Bosco dello Sport di Venezia e allo stadio di Firenze riguarderebbero il precedente governo: noi non ci stiamo. Il cosiddetto Bosco dello Sport, in realtà una colata di cemento in un'area agricola a ridosso della Laguna, è uno scandalo: si assumano la responsabilità di ritirare quel progetto, la chiudano qui nell’interesse della Laguna e del buon senso". Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. (Rin)