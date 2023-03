San Siro: Comazzi, su nuovo stadio nessun pregiudizio, ma Sala dia risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla costruzione del nuovo stadio del Mila sul terreno dell'Ippodromo "La Maura" "noi non abbiamo alcun tipo di pregiudizio nel dire che si possa fare o meno, ma prima è necessario valutare il progetto, che non si è ancora visto, e valutarne la fattibilità. È innegabile che quello della realizzazione del nuovo stadio per Inter e Milan sia un tema che deve essere affrontato quanto prima: le squadre lo vogliono per essere ancora più competitive, in Italia e in Europa". Lo afferma in una nota l'assessore a Territorio e sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, sottolineando che "queste sono scelte che però vanno guidate, non subite, e il sindaco di Milano Giuseppe Sala non sta giocando questa partita, la sta subendo. Non ci può essere spazio all'indecisione perché questo processo deve essere il più trasparente e definito possibile". Comazzi aggiunge che ci sono tre "quesiti fondamentali" ai quali il sindaco deve rispondere: "quale fine farà il vecchio Meazza, se verrà demolito o meno; qual è la strada che si vuole intraprendere per la riqualificazione del quartiere di San Siro e, infine, deve indicare, nel caso, se ci sono altre aree disponibili a Milano per la costruzione del nuovo stadio". "Con questa continua incertezza non si va da nessuna parte, è il momento di dare un riscontro concreto – ha concluso Comazzi -. Ribadisco che da parte della Regione non c'è alcuna preclusione a riguardo, ma Sala si prenda le sue responsabilità. Continuare a evitare la questione non aiuta a risolvere il problema". (Rem)