Camera: domani audizione Clenad su diritto Ue per Europa dei risultati

- Domani, giovedì 30 marzo, alle ore 13.30, la commissione Politiche Ue della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti del Clenad, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su come applicare il diritto dell'Ue per un'Europa dei risultati. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)