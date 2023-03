Speciale infrastrutture: Abbà (Saipem), leader in Italia e all'estero per cantieri e infrastrutture sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem "è un'eccellenza italiana nell'ingegneria per il settore energetico e delle infrastrutture complesse riconosciuta nel mondo. Ci siamo specializzati anche nella progettazione e nella costruzione di infrastrutture ferroviarie, un'alternativa sostenibile al trasporto di merci e persone su gomma con benefici immediati nella riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera. Nel settore siamo attivi sia in Italia che all'estero con cantieri sostenibili: siamo fortemente attenti alla riduzione di tutti gli impatti ambientali e sociali con misure di mitigazione ad hoc". Lo ha detto Filippo Abbà, Chief Operating Officer (Coo) Infrastrutture Sostenibili in Saipem nel corso del suo intervento al "Forum per la intermodalità sostenibile" a Roma. In Italia, ha spiegato, "abbiamo realizzato le tratte Av/Ac Milano-Bologna e Milano-Verona: di quest'ultima stiamo terminando la tratta Brescia-Verona. Da poco ci siamo aggiudicati un contratto in consorzio con Pizzarotti per la realizzazione del passante ferroviario e della stazione alta velocità/alta capacità di Firenze, per cui realizzeremo la nuova linea ferroviaria e la nuova stazione Av/Ac Firenze Belfiore. All'estero siamo stati i primi a progettare e costruire una linea ferroviaria negli Emirati Arabi, aprendo la strada ad una rivoluzione dei trasporti nel Paese e nel Golfo". "I nostri ingegneri Saipem - ha aggiunto - sono naturalmente proiettati all'innovazione e al futuro – ha aggiunto Abbà - Stiamo guardando per esempio a studi su infrastrutture sottomarine per il trasporto di passeggeri e merci con un impatto zero sul territorio, il cosiddetto ponte di Archimede. La soluzione consentirebbe sviluppi rapidi anche delle tecnologie come Hyperloop". "Il nostro contributo alla decarbonizzazione – ha concluso – si concretizza anche in altre soluzioni avanzate: proponiamo tecnologie di carbon capture a ridotto impatto ambientale per consentire ai nostri clienti di catturare la CO2 dai fumi di scarico di impianti con l'utilizzo di enzimi naturali al posto dei prodotti amminici, potenzialmente pericolosi ed inquinanti. Le rinnovabili, come ad esempio l'eolico offshore, l'idrogeno, le tecnologie per il riciclo delle plastiche completano il quadro dell'offerta nel campo della transizione energetica. Per quanto riguarda i nostri mezzi, abbiamo recentemente raggiunto un accordo per l'utilizzo di biocarburanti forniti da Eni nei nostri mezzi navali impegnati nella realizzazione di infrastrutture offshore per la sicurezza energetica italiana". (Rin)