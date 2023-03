Speciale infrastrutture: Salvini, progetti ereditati escludono settori come aeroportuale e autostradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ereditato progetti che escludono certi settori come quello autostradale e aeroportuale. Così è difficile che le aziende di questi settori possano innovare”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Forum per la intermodalità sostenibile: Gli aeroporti e le ferrovie del futuro. Salvini ha spiegato che sulla sostenibilità esiste “un gorgo ideologico come si è visto sulla questione dei motori endotermici, l’e-fuel e biocarburanti”. (Rin)