Speciale infrastrutture: Expo 2030, Salvini, una grande occasione per l’area periferica di Roma

23 luglio 2021

- “Penso che per quell’area periferica di Roma avere l’Expo sarà una grande occasione per il presente e soprattutto per il futuro”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Forum per la intermodalità sostenibile: Gli aeroporti e le ferrovie del futuro. Una valutazione, quella di Salvini, sulla base di quanto è accaduto nell’area di Rho, sede dell’Expo di Milano, dove ora stanno “arrivando startup innovative e cervelli che arrivano dalla Germania, dagli Stati Uniti e dalla Cina per fare ricerca”. “Se qualcuno non è d’accordo, amen”, ha concluso il ministro. (Rin)