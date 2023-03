Sport: commissaria diritti umani di Mosca, Cio difenda diritti atleti di Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria per i diritti umani russa, Tatjana Moskalkova, ha fatto appello al Comitato olimpico internazionale (Cio) per la tutela del diritto degli atleti russi e bielorussi a partecipare nelle competizioni internazionali. Come ha affermato la stessa Moskalkova su Telegram, l'appello è stato inviato anche all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Ieri, il Cio ha annunciato che gli atleti di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024 sotto bandiera neutrale, ma non se sostengono l'operazione militare russa in Ucraina. "Ci sono un po' troppe condizioni. Soprattutto quelle che violano seriamente i diritti e le libertà dei nostri atleti, rendendoli professionisti di 'seconda classe'", ha osservato Moskalkova. (Rum)