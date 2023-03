Sardegna: avviato iter costituzione Comparto univo per interoperatività fra Regione ed Enti Locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione avvia l’iter per analizzare la possibilità di costituire il Comparto unico, strumento per agevolare l’interoperatività tra Regione ed Enti locali e frenare l’esodo del personale dai Comuni, in particolar modo a quelli più piccoli e più isolati. Lo ha annunciato l’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, che ha partecipato questa mattina all’Assemblea dei sindaci della Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Villanova Tulo, che ha di recente annunciato le sue dimissioni. “Questa comunità ha eletto legittimamente un sindaco nel rispetto dei principi democratici e di legge di questo ordinamento costituzionale. Abbiamo il dovere, tutti insieme, di trovare una soluzione. La Regione si mette a disposizione per affrontare un percorso condiviso e definito”, ha detto l’Assessore chiedendo al sindaco di Villanova Tulo di ritirare le dimissioni (e dando la disponibilità di nominare un commissario ad acta per l’approvazione dei Rendiconti). Entrando nello specifico del Comparto Unico, l’Assessore ha spiegato: "Siamo al lavoro perché vogliamo definitamente affrontare il fenomeno della migrazione lavorativa che vede l’uscita di personale dai Comuni verso altri Enti e agenzie. La realizzazione, se fosse possibile, del comparto unico è un passo decisivo e importante e per questo convocherò a breve Anci, Cal e parti sociali per analizzare insieme la percorribilità di questa strada". (segue) (Rsc)