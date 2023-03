Sardegna: avviato iter costituzione Comparto univo per interoperatività fra Regione ed Enti Locali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo pronti ad accrescere l’efficacia e l’efficienza degli apparati amministrativi comunali mettendo i sindaci nelle condizioni di lavorare per il bene della collettività – ha spiegato l’Assessore Salaris - La Regione è con i Comuni, troppo spesso in affanno per mancanza di personale, e ne sostiene l’importante lavoro di amministrazione, consapevole delle difficoltà legate alla carenza di organico che auspichiamo possa trovare risposta immediata nel comparto unico, una delle strade che già da qualche settimana abbiamo deciso di percorrere per verificarne la fattibilità”. L’Assessorato degli Enti locali, ha concluso sempre l’esponente della Giunta Solinas, “è già in contatto con l’Assessorato del Bilancio per valutare appunto la percorribilità della costituzione del comparto unico del personale”. (Rsc)