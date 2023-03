Veneto: per Lamobar +40,4 per cento ricavi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Labomar, società trevigiana nutraceutica, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Il bilancio consolidato, come reso noto in un comunicato, si è chiuso con un utile netto di sei milioni di euro, -27,3 per centro rispetto al 2021. Per quel che riguarda i ricavi, nel 2022, sono stati 91,8 milioni (+40,4 per cento rispetto all'anno precedente). L'Ebitda del gruppo a fine anno si è attestato a 16,6 milioni di euro (+63,6 per cento). "Sono orgoglioso dei risultati conseguiti dal Gruppo Labomar nel 2022, soprattutto se consideriamo la complessità del sistema economico e sociale in cui abbiamo operato a livello domestico e internazionale, i sensibili aumenti dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, nonché i continui rischi di interruzione delle catene di fornitura" ha commentato l'Amministratore delegato e presidente, Walter Bertin. "Grazie alla velocità di reazione e al Dna votato all'innovazione continua, Labomar ha saputo intercettare le esigenze del mercato, non solo facendo leva sulla ripresa del comparto dei probiotici e del cough&cold, ma anche proponendo nuove formulazioni e sfruttando le proprietà intellettuali sviluppate all'interno del suo dipartimento di R&D". (Rev)