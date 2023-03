Romania: Iohannis, contesto mette in risalto l'importanza dei principi costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contesto attuale deve imporre la consapevolezza dell'importanza delle istituzioni e dei principi costituzionali. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis in un messaggio inviato durante l'evento organizzato dalla Banca centrale di Romania in occasione del 100mo anniversario dell'adozione della Costituzione del 1923. "Le Costituzioni, in quanto insieme di regole e principi fondamentali per il governo, non sono mai perfette, ma sono sempre perfettibili in relazione alle esigenze e alle sfide della vita della società”, ha concluso Iohannis.(Rob)