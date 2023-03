Ama: Diaco (M5s), bando vestiti usati pieno di criticità, infatti è stato ritirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo ragione noi: il bando di gara indetto da Ama sul conferimento dei vestiti usati era pieno di inesattezze, errori e criticità: andava ritirato, come avevamo denunciato, e infatti alla fine così è stato". Così in una nota il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S). "Ama ha avviato quanto occorrente per la revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L.241/1990, della Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento di indumenti usati (CER 20 01 10), per la durata di 24 mesi, suddiviso in 5 Lotti territoriali, di cui al Bando n. 5/2023. L'ennesimo abbaglio preso dall'amministrazione Gualtieri: ci auguriamo che ora venga rifatto da capo a piedi con tutti i crismi della correttezza, secondo i criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità che si addicono all'agire pubblico".(Com)