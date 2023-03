Speciale energia: Pichetto, nostro Paese può essere all’avanguardia nella decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Paese "può essere all’avanguardia nella decarbonizzazione per gli obiettivi 2030 e 2050 perché il punto fondamentale sono i motori endotermici con l’e-fuel”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al “Forum per la intermodalità sostenibile: Gli aeroporti e le ferrovie del futuro”. Sull’automotive, Fratin ha spiegato: “Il governo italiano spende quasi 4 miliardi sull’idrogeno, inoltre avendo l’Africa lì davanti possiamo trasferire l’idrogeno o la corrente elettrica proveniente da idrogeno”. In questo modo, ha aggiunto "possiamo diventare leader nella produzione di e-fuel. Fratin ha concluso ricordando che per quanto riguarda le emissioni del bio-carburante “bisogna vedere prima di tutto vedere i dati scientifici". (Rin)